Partinico, incidente sulla statale 113: motociclista in condizioni disperate

Incidente stradale sulla statale 113 nella zona di Partinico, in provincia di Palermo. Un motociclista si è scontrato con un'auto ed è rimasto gravemente ferito. In base a una prima ricostruzione, un uomo di 45 anni era in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato sul retro di una Mercedes all’altezza del rettilineo che conduce al casello autostradale.

L’impatto è stato molto violento, l'uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 45enne in ospedale con codice rosso: le sue condizioni sono disperate, ha riportato gravi traumi in tutto il corpo e soprattutto alla testa. Pesanti rallentamenti al traffico in tutta la zona, sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.