Palermo, detenzione illegale di fuochi d'artificio e materiale esplosivo: trentaduenne finisce in carcere

I carabinieri della stazione di Partanna Mondello hanno arrestato un trentaduenne, palermitano, accusato di detenzione illegale di materiale esplosivo. I militari, con i colleghi del nucleo cinofili e gli artificieri antisabotaggio, hanno effettuato una perquisizione in un garage nella disponibilità dell’indagato, recuperando quasi 80 chili di massa cosiddetta «esplodente». Nello specifico, il fiuto del cane per la ricerca di esplosivi Nastia ha individuato circa 500 fuochi d’artificio, 100 passafiamma pirotecnici, 100 micce e diverso altro materiale quali centraline, rastrelliere e vari accessori. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e ora il trentaduenne si trova in custodia cautelare nella casa circondariale Lorusso-Pagliarelli.