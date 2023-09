Temporale a Palermo, strade allagate e automobilisti impantanati

Strade allagate e automobilisti impantanati a Palermo in seguito al forte temporale che si è abbattuto sulla città. Disagi dallo Zen e fino a Ciaculli, in molte zone del capoluogo il traffico è anche andato in tilt perché alcune vie si sono trasformate in fiumi. Tra le zone più colpite, quella vicino al centro commerciale Conca d'Oro, dove i vigili del fuoco hanno soccorso due automobilisti impantanati e rimasti intrappolati nei loro messi. Molti mezzi sono rimasti bloccati per l'acqua che ha invaso le carreggiate.

Situazione critica anche in corso Calatafimi, nella zona a valle della circonvallazione per alcuni tombini saltati durante la pioggia intensa. Diverse le chiamate arrivate al numero unico di soccorso 112, tra queste le richieste di intervento al pta della Guadagna dell’Asp di Palermo, dove le auto sono rimaste bloccate nel parcheggio che si è allagato. Stessa situazione lungo la parallela dell'autostra Palermo-Catania che conduce a Ciaculli, anche in questo caso si è verificato l'ennesimo allagamento.