Palermo: urla e violenza, rissa tra parenti in via del Vespro

In pochi minuti sono passati dalle parole ai fatti. Urla, insulti, minacce, poi la violenza. Paura in via del Vespro, tra la stazione centrale di Palermo e il Policlinico, dove i componenti di due famiglie se le sono date di santa ragione. La rissa ha preso vita in strada, i residenti della zona, in preda al panico, hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.

In base a quanto è stato ricostruito, la lite avrebbe inizialmente coinvolto soltanto due uomini, poi avrebbero partecipato anche altri familiari, mogli comprese. Sono stati momenti concitati: una di loro è caduta, ha riportato lievi ferite durante la colluttazione. Per precazione, in via del Vespro sono così arrivate anche le ambulanze. Con l'intervento della polizia è stata ristabilita la calma, ma i motivi che hanno provocato la rissa sono ancora poco chiari. I poliziotti hanno ascoltato le persone coinvolte e i residenti che hanno assistito alla scena. Le indagini sono in corso.