Due incidenti in centro a Palermo, traffico rallentato e feriti in ospedale

Ancora incidenti stradali a Palermo, con due persone ferite. Il primo, questa mattina, intorno alla 7, in via La Farina, all'incrocio con via Principe di Villafranca, con uno scontro tra un'auto e una moto. L'uomo che era in sella alla due ruote è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo al 118: non ha la riserva sulla vita.

Altro incidente, in mattinata, in via Notarbartolo, all'incrocio con via Petrarca, dove si è verificato un scontro tra due automobili: anche in questa occasione un ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. La circolazione è stata rallentata per circa un'ora, con qualche disagio. Per entrambi i sinistri indagini dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.