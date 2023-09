Incendio in una palazzina a Palermo, un ferito grave in ospedale

Un incendio è divampato in un edificio in vicolo Mancuso a Palermo, nel quartiere Partanna Mondello. I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare una palazzina a due piani e affidato un uomo rimasto gravemente ferito ai sanitari del 118 che lo stanno trasportando a Villa Sofia.

Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio.