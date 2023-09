Palermo: fanno esplodere un bancomat a Villa Tasca, ma il colpo fallisce

Un fortissimo boato ha svegliato nel cuore della notte il quartiere Villa Tasca a Palermo. Nel mirino è finito lo sportello bancomat della Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo, che si trova all'angolo tra viale Regione Siciliana e via Platania.

Ad entrare in azione sarebbero stati tre uomini che hanno fatto esplodere un ordigno sulla macchina da cui è possibile prelevare, accanto all'ingresso dell'istituto di credito. Erano da poco trascorse le 3 quando decine di chiamate sono giunte alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco: la deflagrazione è stata potente, ma i malviventi non sono riusciti a portare via la cassaforte.

I danni provocati dall'esplosione sono però ingenti. E' l'ennesimo tentato colpo ai bancomat nel giro di poche settimane: i primi di settembre, con le stesse modalità, sono finite nel mirino la filiale delle Poste di via Pergusa e la succursale di Banca Sella che si trova in via Castellana. Le indagini dei carabinieri per rintracciare i responsabili, che si sono subito dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce, sono in corso. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.