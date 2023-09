Il quadro rubato e l'appello dell'ex presidente del Palermo Giovanni Ferrara: «Aiutatemi a ritrovarlo»

"Alcuni anni fa mi è stato rubato dallo scantinato della Società Palermitana Macinazione un quadro di grandi dimensioni firmato da Salvatore Gattuso 1940 XIX° anno dell'era fascista, raffigurante il bacino minerario di Lercara. Ci sono particolarmente legato perché rappresenta un pezzo della storia della mia famiglia".

A pubblicare l'amaro post sui social è l'ex presidente del Palermo e imprenditore nel settore della pasta Giovanni Ferrara, che spera adesso nella riconsegna dell'opera a cui era molto affezionato. Dopo un trasloco era stata custodita negli scantinati in attesa di un restauro alla cornice. "A chi dovesse esserne in possesso garantisco un corrispettivo in denaro pari all'ipotizzabile attuale valore di mercato. Chiedo ai miei tanti cari amici di voler condividere questo post. Ciò mi sarebbe certamente di grande aiuto", continua Ferrara. Un utente gli fa notare che potrebbe configurarsi il reato di ricettazione, ma l'ex numero uno della società rosanero risponde: "Se chi ne è in possesso dovesse dire di averlo comprato diversi anni fa al mercato delle pulci, e non ricorda da chi, chi potrebbe contestargli questa affermazione? E comunque non sarei certamente io".