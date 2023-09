Formazione e lavoro nell'ambito scientifico, al via Chs-Sicily con l'università di Palermo

L’Università degli Studi di Palermo ha presentato questa mattina (22 settembre) il progetto Chs-Sicily (Competence Hub Stem), sviluppato con Smartengineering spa, azienda di ingegneria industriale meccanica e meccatronica, con 12 sedi in Italia e 4 all'estero, per creare e sviluppare in Sicilia e a Palermo la più importante Community di competenze Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e ingegneristiche in ambito industriale del bacino del Mediterraneo, pensata per accogliere, formare e inserire nel mondo del lavoro i neolaureati.

«Il progetto - dichiara il rettore di Palermo, Massimo Midiri - si inserisce in un mosaico di azioni, portate avanti insieme agli attori istituzionali della città e agli enti privati che scelgono di investire qui, con l’obiettivo di garantire lavoro qualificato ai nostri neolaureati evitando, cosi, l'esodo di figure ingegneristiche e di giovani altamente formati fuori dalla nostra Isola».

Alla conferenza stampa sono intervenuti, oltre a Midiri, anche Maurizio Carta, assessore all’Urbanistica e Pianificazione Strategica del Comune di Palermo; Lia Grandi, presidente Smartengineering spa; Marco Cammalleri, ordinario di Meccanica Applicata Università di Palermo; Caterina Caracausi, direttrice HR e Academy, consigliere cda Smartengineering.

L'accordo siglato dal rettore e da Grandi, ha lo scopo di realizzare una serie di attività in materia di alta formazione, inserimento e riqualificazione professionale, ricerca e sperimentazione.

«Il nostro gruppo industriale - dichiara la presidente di Smartengineering spa - punta fortemente sulle potenzialità progettuali, tecnologiche e di ricerca e sulle eccellenze dei docenti e dei neolaureati dell'ateneo di Palermo. Contro ogni tendenza, noi siamo convinti che la Sicilia possa essere identificata come territorio di eccellenza su cui investire e come centro di riferimento per la fornitura di servizi STEM e ingegneristici, sia per il mondo industriale attuale sia, data la collocazione geografica strategica, per quello emergente in tutto il bacino del Mediterraneo, riuscendo allo stesso tempo a garantire ai giovani il diritto a restare nella propria terra».

La percentuale dei dipendenti provenienti da Unipa attualmente in organico nelle sedi di Smartengineering distribuite sul territorio nazionale ammonta al 20,4% del numero complessivo di dipendenti. Tra queste, il 19,4%, con età compresa tra i 27 e i 40 anni, ricopre il ruolo di Project Leader; il 12,9%, con età compresa tra i 27 e i 29 anni, ricopre il ruolo di Project Manager; il 6,5%, con età compresa tra 30 e 31 anni, ricopre il ruolo di Responsabile Business Unit. Da Unipa provengono anche i 2/3 dei tutor ambientali presenti in azienda.

La Community Stem sarà dotata di spazi operativi, dedicati allo svolgimento di servizi di consulenza ingegneristica di alto livello e progettazione verso le imprese richiedenti del settore.