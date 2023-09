Palermo, minacciano i turisti e li costringono a prelevare soldi al bancomat

Polizia di Stato e carabinieri indagano su diversi scippi e rapine compiute ai danni di turisti nel centro di Palermo, soprattutto di sera, e su episodi di minacce per costringere le vittime a prelevare contanti dal bancomat. Uno dei gli ultimi colpi, ma la serie è lunga, è avvenuto in via Milano, dove una coppia è stata fermata da tre giovani e costretta a raggiungere un bancomat in zona e prelevare centinaia di euro per consegnarli ai rapinatori.