Palermo, mezzi Rap guasti e montagne di rifiuti: bonifica con pale e ruspe in via Galletti

Un piccola luce in fondo al tunnel. Questa mattina i residenti di via Galletti hanno visto mezzi e uomini della Rap, la società partecipata che a Palermo si occupa della gestione dei rifiuti, raccogliere le montagnette di immondizia che negli ultimi giorni sono tornate ad invadere la città.

Pale e ruspe hanno lavorato su oltre un metro di rifiuti accatastati lungo la carreggiata: sacchetti e i soliti abbandoni dominavano la scena, mentre le maestranze di piazzetta Cairoli si districavano tra i cumuli.

Da alcuni giorni la città è sprofondata, nuovamente, nel vortice dell'immondizia: un problema che si presenta ciclicamente non appena i mezzi Rap, oramai obsoleti come ha più volte denunciato il presidente Giuseppe Todaro, rimangono ai box. Guasti che negli ultimi giorni hanno portato all’esasperazione i tanti residenti dei quartieri già sferzati dal fenomeno della migrazione e che ieri sera hanno deciso di ricorrere al solito «fai da te», dando vita a decine di roghi in tutta la città.