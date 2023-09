Fa troppo caldo, allerta rossa in tre province siciliane: scuole chiuse a Capaci, uscita anticipata a Balestrate e Trappeto

In alcune scuole l'uscita sarà anticipata, in altre i cancelli resteranno chiusi. Fa troppo caldo e per domani, venerdì 22 settembre, sono previste temperature oltre i 34 gradi in alcune zone della nella Sicilia. L'allerta della protezione civile regionale è rossa per le province di Palermo, Trapani e Messina.

E così, a Balestrate e Trappeto l'uscita dagli istituti sarà anticipata di due ore. I ragazzi delle scuole Aldo Moro e Danilo Dolci potranno tornare a casa dopo tre ore di lezioni, in modo da non dover rimanere in classe negli orari in cui il caldo raggiungerà il picco. I due istituti non sono infatti provvisti di climatizzatori e sono circondati da vetrate, una condizione che crea non poche difficoltà sia agli alunni che a tutto il personale scolastico e che aveva provocato la richiesta dell'uscita anticipata da parte di molte famiglie già nei giorni scorsi.

La stessa decisione è stata presa a Capaci dal sindaco Pietro Puccio, che ha avvisato i suoi cittadini sui social: "Chiusura di tutte le scuole per allerta della protezione civile regionale per le alte temperature. È stata appena firmata una ordinanza sindacale con cui è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di Capaci per le alte temperature previste per domani".