Bagheria, entra al punto di assistenza territoriale e spaventa il personale medico

Nuovo caso di violenza al punto di assistenza territoriale di Bagheria, dove nella notte un uomo avrebbe fatto irruzione spintonando il medico di guardia e spaventando il personale in servizio senza un’apparente motivazione. Il commissario di Palermo della Fials, Giuseppe Forte, esprime «sdegno e preoccupazione per l’ennesimo episodio che riguarda il punto di assistenza di Bagheria, un pronto soccorso a tutti gli effetti, dove più volte abbiamo lanciato l’allarme non essendo presente alcun servizio di sicurezza».

Il sindacato ha raccolto lo sfogo degli operatori sanitari e spiega che «manca la vigilanza, il personale è carente, campanello e maniglie sono rotti, il vetro della porta d’ingresso è danneggiato, persino la macchina per sigillare e imbustare i ferri da sanificare è guasta. In assenza di interventi dell’Asp, che sembra minimizzare la problematica, chiediamo un intervento urgente del governo regionale e del sindaco di Bagheria affinché si facciano carico della situazione a tutela della sicurezza del personale sanitario e dei pazienti stessi».