Trentasei camion guasti alla Rap: e Palermo è di nuovo soffocata dai rifiuti

A Palermo cassonetti stracolmi e rifiuti strabordanti, campane piene e montagne di sacchetti di immondizia sui marciapiedi fanno intendere che qualche problema la Rap questo fine settimana lo abbia avuto. Bonagia, Zisa e Cep stanno annegando tra i rifiuti e i cattivi odori hanno inondato gli interi quartieri. Va male pure in altre periferie e in pieno centro storico. La causa di tutto questo, spiegano dalla Rap, è il guasto di 36 mezzi che ha rallentato gli itinerari. Di domenica peraltro, quando i servizi sono ridotti ed è più complicato recuperare l’arretrato e le cataste di immondizia crescono in maniera smisurata.

Al problema dei rifiuti il Giornale di Sicilia in edicola dedica una doppia pagina con i servizi di Giancarlo Macaluso ed Anna Cane