Palermo, lo stupro di gruppo: la ragazza violentata sarà sentita dal gip il 3 ottobre

La ragazza violentata dal branco a luglio, al Foro Italico di Palermo, sarà sentita il 3 ottobre dal giudice. È stata fissata infatti la data dell'incidente probatorio chiesto dalla procura. All'udienza potranno partecipare anche i sette accusati dello stupro di gruppo, tutti in carcere. La giovane di 19 anni si trova in comunità, un luogo per tenerla al sicuro e lontano da eventuali ritorsioni.