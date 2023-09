Grande caldo e la Sicilia brucia: animali minacciati dal fuoco a Castellana

Sono state 17, fino ad ora, le richiesta di intervento aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato (COAU) del dipartimento di Protezione civile per il contrasto di incendi boschivi. Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato sono stati impegnati in Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Molise e Basilicata.

L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 9 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente sono proseguite finché le condizioni di luce hanno consentito di operare in sicurezza.

Diversi roghi di macchia mediterranea sono divampati nella zona di Castellana Sicula in contrada Tudia dove è stata minacciata una stalla e alcuni animali sono stati messi in salvo. Altro rogo a Piana degli Albanesi. Anche in questo caso sono state minacciate le aziende agricole. Altri incendi a Monte Petroso nella zona di San Martino delle Scale e a Corleone.

Incendi nel Catanese a San Cono e nell’Agrigentino, nel territorio di Sambuca. Sono state minacciate anche le aziende agricole e le colture.