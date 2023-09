Incidenti a Palermo, due feriti in poche ore e disagi per il traffico

Due incidenti in poche ore a Palermo. Ieri sera tamponamento a catena in via Lanza di Scalea, proprio di fronte al Velodromo, con un carro attrezzi che si è andato a schiantare, per cause ancora da verificare, con un'auto, che a sua volta è finita contro un bus dell'Amat. La donna alla guida della vettura è rimasta ferita ed è stata trasportata dal 118 in ospedale: esclusa la riserva sulla vita e altre complicazioni.

Questa mattina invece incidente tra un'auto e una moto in via Croce Rossa, all'altezza del civico 116. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Villa Sofia in codice giallo dal 118. Rallentamenti nella zona. Indagini e rilievi da parte dell'infortunistica della polizia municipale.