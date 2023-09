Collesano, piantagione di canapa indiana scoperta in campagna: denunciato tedesco di 70 anni

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di produzione non autorizzata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un tedesco di 70 anni residente nel comune di Collesano.

L’uomo è stato deferito nell’ambito di indagini che hanno portato alla scoperta in una zona di campagna una piantagione di canapa indiana composta da circa 70 piante prossime a essere raccolte e di un’altezza compresa tra i 70 e i 120 centimetri. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.