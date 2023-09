Cefalù, il campione di body building Andrea Tedeschi si accascia sul lungomare per un malore e muore

Andrea Tedeschi, 56 anni, triestino di nascita e siciliano di adozione, ieri (17 settembre) si è accasciato per un malore improvviso mentre passeggiava sul lungomare di Cefalù ed è morto. Detto «Bulldozer», per anni ha praticato il body building a livello internazionale. Si era stabilito a Cefalù, dove lavorava come personal trainer.