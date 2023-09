Palermo, nuova rissa di sabato sera in via Spinuzza: quando arrivano i carabinieri, scappano tutti

Una nuova rissa è stata segnalata in via Spinuzza, una delle principali zone della movida di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo. A sette giorni di distanza dalla precedente rissa, quando erano intervenute le forze dell’ordine per sedare una grande lite e qualcuno era finito in ospedale, anche la scorsa notte, quella tra sabato 16 e domenica 17 settembre, sono intervenuti i carabinieri chiamati da residenti e commercianti.

Non appena hanno sentito le sirene delle gazzelle i giovani che si stavano picchiando sono fuggiti via. Quando sono arrivati i militari del radiomobile, non è stato trovato nessuno nella zona se non alcuni clienti nei locali e qualcuno che stava passeggiando. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai partecipanti della ennesima rissa in centro.