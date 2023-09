Palermo, latitante arrestato al porto: stava per andare in crociera con la famiglia

La polizia di Stato ha arrestato Matteo Romano, 56 anni, che dopo una condanna a 18 mesi si sarebbe trasferito in Spagna. L’uomo è stato bloccato mentre con la sua famiglia stava partendo in crociera dal porto di Palermo. Romano si trovava nella cabina della nave Costa Smeralda, quando è stato fermato dai poliziotti che avevano eseguito i controlli sui passeggeri.

Era ricercato dal 2018. Era accusato di avere spacciato alcune dosi di cocaina in un bar a Trabia. Si tratta di un cumulo di 10 mesi inflitti dal giudice di Termini Imerese per spaccio e altri 8 dal tribunale di Palermo per evasione.