Palermo, incendio in un appartamento: evacuato il palazzo

Un incendio è divampato stamattina (17 settembre) in un appartamento al civico 6 di via del Cigno, nel quartiere Falsomiele di Palermo. Le fiamme sono partite da un’abitazione al secondo piano. Sono intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco, intorno alle 10. Il palazzo è stato evacuato.

Dopo l’intervento tutte le famiglie sono potute rientrare nei propri alloggi. L'incendio si è sviluppato principalmente nel locale cucina, i fumi della combustione tuttavia hanno raggiunto anche i restanti locali. Da una verifica effettuata non sono emersi danni strutturali. Sul posto polizia di stato e personale 118. Le cause sono in fase di valutazione. Un’ipotesi sul tappeto è che il rogo sia divampato per un corto circuito dal frigorifero.