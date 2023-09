Palermo, colpisce l'ex moglie con il casco e a calci sul luogo di lavoro: arrestato

La polizia di Stato, dopo una tempestiva attività di indagine coordinata dalla Procura, ha arrestato un palermitano per maltrattamenti ai danni dell’ex moglie, in esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta dal gip. L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo in collaborazione con i colleghi del commissariato San Lorenzo.

L’uomo avrebbe commetto atti di «inusitata violenza», come li definisce la polizia, alcuni giorni fa, quando, raggiunta l’ex moglie sul posto di lavoro presso una struttura sportiva, l’avrebbe colta alle spalle, sferrandole più colpi di casco alla testa ed infierendo su di lei, mentre cadeva a terra rovinosamente, con calci in varie parti del corpo. La violenta condotta dell’uomo non sarebbe stata attenuata neanche dalla presenza di tanti giovanissimi frequentatori del circolo sportivo. Solo l’intervento di alcuni adulti ha fatto desistere l’aggressore, che a quel punto ha scelto di fuggire.

Come emerso dalla successiva ricostruzione degli investigatori, l'aggressione sarebbe stata l’ultima di una serie di condotte vessatorie che si sarebbero protratte da tempo. Per fatti denunciati dalla donna nel 2020, l’uomo era stato all’epoca sottoposto in altro procedimento penale alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa e rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti.