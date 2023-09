Palermo, turista travolto da un'auto in via Roma: soccorso e portato in codice rosso al Civico

Ancora un incidente a Palermo, e ancora un pedone investito. Questa volta ad essere coinvolto un turista italo-americano di 78 anni, che è stato travolto ieri sera intorno alle 23 in via Roma.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada all'altezza di via Mariano Stabile quando è stato centrato in pieno dalla vettura, che stava percorrendo una delle principali arterie della città in direzione stazione.

Il 78enne, che si trova in città in vacanza da qualche giorno, è stato trasportato dal personale del 118 in codice rosso all'ospedale Civico: ha riportato, nell'urto, fratture scomposte ad una gamba. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale: la Fiat Panda, guidata da un 58enne, risulta sprovvista di assicurazione.