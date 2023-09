Cumuli di rifiuti in strada a Palermo, incendi di spazzatura in tre quartieri

Ancora incendi rifiuti la scorsa notte a Palermo. Una decina i roghi appiccati, in alcuni casi anche più volte nella stessa identica zona dove poco prima erano già intervenuti i vigili del fuoco.

Tre i quartieri che sono stati presi di mira.

Allo Zen più volte sono stati incendiati cassonetti e spazzatura a terra nelle vie Primo Carnera e Fausto Coppi. Stessa scena in viale Placido Rizzotto a Brancaccio. Interventi dei pompieri anche in via Bernini nel quartiere Uditore. La situazione è critica nelle periferie.

Cumuli di spazzatura anche nella zona di via Pitrè proprio davanti la cittadella della polizia a Boccadifalco ancora chiusa. Ci sono lunghe file di rifiuti nei marciapiedi.