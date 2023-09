Palermo, i percettori del reddito di cittadinanza ancora in piazza: tensione con la polizia

«Se l’assessore Nuccia Albano non accetterà la nostra richiesta di apertura di cooperative sociali per far lavorare i percettori del reddito faremo un presidio permanente con le tendopoli». Non le manda a dire Tony Guarino, esponente dell’associazione Basta volerlo che oggi è scesa in piazza con i percettori del reddito di cittadinanza che al termine della protesta hanno avuto attimi di tensione con le forze di polizia.

La richiesta è sempre la stessa, il lavoro, e viene urlata sotto gli uffici dell’assessorato regionale delle Politiche sociali e del Lavoro in via Trinacria. Una cinquantina le persone che hanno occupato con striscioni e bandiere il marciapiede antistante l’assessorato: c’è chi ha già ricevuto bollette che non in grado di pagare, chi è indietro con l’affitto e chiede soluzioni concrete e immediate. «Non so cosa mi succederà - racconta afflitto Giovanni Cavarretta - io prendevo 900 euro e ora non so cosa fare. Non lavoro da sei anni. Lavavo piatti, lavoravo nella ristorazione: gli stipendi che mi offrono sono di 600 o 800 euro, come si sostengono le spese con queste entrate misere?».

Giovanni ha poi raccontato la sua disavventura con il centro di impiego: «Sono andato più volte - ha detto - ma non hanno mai trovato nulla. Per me il reddito è stato una salvezza, almeno riuscivo a pagare l’affitto, il condominio e le bollette». La protesta si infiamma e c’è chi accusa il governo di spostare i soldi per il reddito sulle armi: «Con i soldi che risparmiano - attacca Sebastiano Guarino - comprano e vendono armi invece di pensare alla povera gente. Io oggi ho ricevuto tre bollette di luce non pagate e tra poco non saprò come come pagare l’assicurazione. Ringrazio il governo per tutto questo». «Le persone non vogliono le elemosine - dice Davide Amato, organizzatore ed esponente di Basta volerlo - ci sono 30 mila persone che dovranno essere formate per prendere i 350 euro, come si fa?»