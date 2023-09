Movida selvaggia a Palermo, sequestrato un locale abusivo alla Vucciria

Sequestrato un locale alla Vucciria, aperto senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti della polizia municipale nel corso di un controllo insieme ai poliziotti e carabinieri hanno verificato l’assenza della Scia e del certificato di agibilità.

Ai due impiegati è stata contestata la mancanza dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività, per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti. L’attività è stata sequestrata insieme all’attrezzatura: banconi, banco frigo, pozzetti, televisore, friggitrice, stereo calcio balilla. Il locale è stato chiuso con l’apposizione di sigilli e sono state comminate sanzioni per 14.000 mila euro.