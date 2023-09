Inaugurazione allo scuola dello Zen di Palermo: "Presidio dello Stato e di legalità"

"Un presidio dello Stato e della legalità in questo quartiere, come promesso alle famiglie", lo ha detto il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro all'inaugurazione dell'anno scolastico alla Giovanni Falcone in via Pensabene, allo Zen di Palermo.

Una celebrazione alla quale hanno preso parte anche il sindaco Roberto Lagalla e Massimo Valentino, il nuovo dirigente scolastico arrivato dopo la vicenda che lo scorso anno ha visto coinvolta l'ex preside Daniela Lo Verde, accusata di corruzione e peculato.

"Domani - ha aggiunto Pierro - c'è una riunione di coordinamento indetta dalla prefettura per ripristinare le telecamere già presenti nella scuola Giovanni Falcone e fare un piano di sicurezza per tutti gli edifici scolastici".

"Quest'anno il lavoro sulla dispersione scolastica sarà intenso in tutte le scuole - ha aggiunto il direttore - sono in arrivo i docenti tutor. Come Regione Siciliana abbiamo rafforzato l'accordo con tutte le procure per i minorenni in tutta la regione e con i Comuni e con le scuole e con l'osservatorio per la dispersione scolastica che abbiamo in tutti i distretti della regione e abbiamo distaccato 50 operatori psicopedagogici che faranno un lavoro di prevenzione in modo puntuale facendo tornare a scuola i ragazzi".