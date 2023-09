San Giuseppe Jato, pedone travolto e ucciso da un pirata della strada

Un altro pedone vittima in un incidente stradale, questa volta a San Giuseppe Jato. Salvatore Chirchio, conosciuto da tutti come lo zio Totò, 87 anni, secondo una prima ricostruzione stava attraversando ieri via Matteotti intorno alle 11.30 quando è stato investito da un'auto, con un pirata della strada fuggito via senza prestare soccorso.

Chirchio è stato trasportato all'ospedale Civico di Palermo dopo lo schianto, ma nonostante le cure non ce l'ha fatta ed è spirato questa mattina. Nonostante l’età avanzata, l’uomo era ancora molto attivo e amato da tutti, dedicandosi con passione ai lavori nei campi.

Le indagini dei carabinieri di San Giuseppe Jato hanno portato all’individuazione del responsabile qualche ora dopo l’accaduto. Si tratta di un ventenne alla guida di una Peugeot 206 di colore scuro, denunciato per lesioni con l’aggravante della fuga e dell’omissione di soccorso. Ora rischia un’accusa per omicidio stradale.