Palermo, vigili del fuoco derubati mentre soccorrono una donna

Ladri in azione in via Campolo a Palermo e stavolta nel mirino sono finiti i vigili del fuoco che erano impegnati in un intervento. Una squadra del comando provinciale era infatti arrivata in un appartamento dove era stata segnalata una donna in difficoltà. A lanciare l'allarme erano stati i parenti che non riuscivano a contattarla: era svenuta, ma la tempestività dei soccorsi ha permesso in tempi brevi l'arrivo del 118.

I vigili del fuoco hanno utilizzato una moto sega e un tranciatore per accedere all'appartamento, poi hanno riportato l'attrezzatura nel mezzo di soccorso. Al ritorno, non c'erano più. La polizia ha già visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza, i ladri hanno aperto il mezzo e sono fuggiti con la refurtiva. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso.