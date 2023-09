Palermo, incidente in via Lanza di Scalea: auto si schianta contro un camion di meloni

Incidente stradale a Palermo. Nella notte, in via Lanza di Scalea, un'auto, una Fiat 500X, si è andata a schiantare all'altezza di via Besta, contro un camion che vendeva angurie e meloni. Al volante una donna di 40 anni, che è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Villa Sofia: non ha ferite gravi e sarebbe risultata positiva all'alcol test. Indagini dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso: la donna avrebbe perso il controllo mentre effettuava la rotatoria.