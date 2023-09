Il giovane palermitano morto a Pistoia, diciannovenne indagato per omicidio stradale

E' accusato di omicidio stradale il diciannovenne che avrebbe provocato l'incidente in cui è morto il palermitano Fabrizio Francesco Mannino, a Pistoia. Il pm Leonardo De Gaudio, titolare del procedimento, non ha disposto l'autopsia, ma ha ritenuto sufficiente l'esame esterno già eseguito all'istituto di medicina legale dell'ospedale.

E' invece stata disposta una perizia cinematica per ricostruire e accertare la dinamica dello schianto che per il ventenne si è rivelato fatale. L’incarico sarà conferito dal magistrato venerdì 15 settembre a un consulente tecnico d’ufficio. Alle operazioni parteciperà anche l’ingegnere Nicola Bartolini come consulente tecnico per la parte offesa messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A. con i consulenti Massimiliano Bartolacci e Alessio Tarantino.

Intanto, domenica 10 settembre, nella chiesa di San Rocco di Pistoia, in via delle Sei Arcole 26, per Fabrizio Francesco Mannino, sarà celebrata una messa. “Xedra” come era conosciuto nel mondo social per la sua passione per il motociclismo, risiedeva a Termini Imerese, in provincia di Palermo, ma si trovava nel Pistoiese dov’era in vacanza con la fidanzata. Il funerale si terrà invece a Marineo, cittadina di cui il ragazzo era originario. La data sarà comunicata dai familiari e dalla fidanzata nei prossimi giorni.

