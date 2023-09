Acchianata di Santa Rosalia, presidio fisso su Monte Pellegrino di vigili del fuoco e forestale

Oggi e domani (3 e 4 settembre), i vigili del fuoco e la forestale assicurano a Palermo un presidio a Monte Pellegrino, in occasione della tradizionale Acchianata per raggiungere il Santuario di Santa Rosalia. In seno al Comitato di ordine e sicurezza pubblica, infatti, è stato disposto dal prefetto di Palermo un servizio di presidio nell’area di Monte Pellegrino.

Già dalle 8 di stamattina, e fino alle 20 di domani, due squadre di vigili del fuoco e squadre del corpo forestale resteranno a presidio dell'intero percorso.