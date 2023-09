Incendio sulle Madonie: le fiamme devastano i campi a Isnello

Fiamme nel cuore delle Madonie. Un vasto incendio è divampato a Isnello, in contrada Baronia, dove il fuoco si è diffuso nel giro di pochi minuti, divorando almento tre ettari di macchia mediterranea. Un incubo per i residenti che hanno immediatamente lanciato l'allarme: sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Cefalù, ma non è stato necessario evacuare le abitazioni. Il rogo è infatti stato circoscritto, ma i danni nell'area montana sono notevoli.

Già nei giorni in cui in Sicilia si sono raggiunte temperature record, tra il 24 e il 25 luglio, nella zona si erano sviluppati grossi incendi, come nel resto della provincia di Palermo. Un mese fa una nuova emergenza: il territorio madonita è stato colpito da roghi che si sono velocemente propagati sul versante Grotta Grande e Gibilmanna. In quel caso sono entrati in aizone anche gli uomini della forestale e la protezione civile.