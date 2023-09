Violenza di gruppo, troupe tv aggredita dai familiari di uno degli indagati: cameraman in ospedale

Una troupe di Mediaset è stata aggredita in via Montalbo, a Palermo, dai familiari di uno degli indagati per lo stupro di gruppo commesso al Foro Italico. Il cameraman della trasmissione Fuori dal Coro Massimo Viviano è stato colpito più volte con un casco. L’operatore è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia. La troupe stava realizzando un servizio sullo stupro di gruppo a Palermo che ha portato in carcere sette ragazzi palermitani.