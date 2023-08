Palermo, rapina con il coltello in un centro scommesse di via Filippo Corazza

Rapinatori in azione nella zona compresa tra via Oreto e la stazione centrale di Palermo. In due hanno preso di mira un centro scommesse in via Filippo Corazza: armati di un coltello hanno minacciato i dipendenti e li hanno costretti a consegnare i soldi dell'incasso. Una volta in possesso del denaro si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Dal centro scommesse è subito stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.

A contribuire potrebbero essere le telecamere della videosorveglianza. Il bottino è ancora da quantificare. Il centro scommesse era già finito nel mirino dei rapinatori almeno quattro volte lo scorso anno.