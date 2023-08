A fuoco una stalla a Corleone, dieci bovini morti carbonizzati

Un incendio è divampato questo pomeriggio in capannone pieno di fieno e una stalla a Corleone, in contrada Bicchinello.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Nel rogo sono morti alcuni animali, una decina di bovini.

Le operazioni sono in fase di ultimazione e si stanno effettuando le operazioni di bonifica. Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Corleone. Successivamente i tecnici dei pompieri e i carabinieri della compagnia indagheranno per stabilire le cause del rogo.