De Lucia: «Messina Denaro non era il capo della mafia, ma il vertice carismatico»

«L’arresto di Matteo Messina Denaro ha avuto un effetto importante, destabilizzante. Lui non era il capo, ma un vertice carismatico che rappresentava per tutti l’impunità di Cosa nostra. Averlo catturato è un segnale importante». Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia oggi pomeriggio a Castelguidone (Chieti) dove ha partecipato alla Giornata della Legalità promossa dalle Caritas di Abruzzo e Molise e dalla scuola di formazione politica Paolo Borsellino della diocesi di Trivento (Campobasso).

De Lucia ha anche ricordato il giorno della cattura di Messina Denaro: «C’è stata incertezza fino a quando non siamo stati sicuri di averlo preso, poi legittima soddisfazione e il pensiero è andato a tutti quelli che hanno lottato e continuano a lottare contro la mafia e che non ci sono più per colpa della mafia».