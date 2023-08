La violenza sessuale a Palermo, nuovo corteo per le vie della movida: «No alla militarizzazione della città»

Nuova manifestazione lungo il centro storico di Palermo, dopo la violenza di gruppo di cui è stata vittima una ragazza di 19 anni. Il corteo, che ha attraversato le strade della movida dove si è consumato lo stupro, è stato organizzato dall'associazione Non una di meno.

«Una marea rumorosa e impetuosa sta agitando le strade della città - dicono le organizzatrici -. Una nuova e immediata risposta allo stato attuale in cui vediamo il patriarcato insinuarsi velocemente e in maniera sempre più pervasiva in ogni sfera delle nostre esistenze, in ogni parte della società, in ogni quartiere della città". L'associazione si dice contraria "alla militarizzazione della città».

Cori e slogan dietro ai manifesti, su tutti «Ti rissi no» (ti ho detto no), diventato il motto di questi giorni.