In Sicilia 50 roghi, la situazione più critica a Trapani e Palermo

Oltre a quello di Alia al Passo del Bambino, dove le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e alcune case rurali sono andate in fumo sono divampati altri incendi nel palermitano, a Contessa Entellina in contrada Chiappetta, a Belmonte Mezzagno in contrada Casale, a Bisacquino in contrada Alvano, a Campofiorito, a Misilmeri in contrada Raffi, a Monreale nel santuario Tagliavia, a San Giuseppe Jato in contrada Scala di Ferro, a Santa Cristina Gela in contrada Pianetto.

Nel trapanese la situazione molto critica. Le fiamme divampate a Salemi a Monte Polizzo, a Trapani Montagna Grande, a Buseto Palizzolo in contrada Baglio Portelli, a Castellammare del Golfo in contrada Sarmuci, a Marsala in contrada Birgi Novo, a Poggioreale in contrada Cautali.

Numerosi gli incendi anche nel catanese a Castiglione di Sicilia contrada Verzella e contrada Marchesa e passo Siletta, a Caltagirone contrada Chianchitello, a Randazzo in contrada Sciarone, a Calatabiano torrente Minissale, a Linguaglossa monte Fallacca, a Militello in Val di Catania in contrada Frangello, a Vizzini in contrada Morbano e contrada Reburdone. Incendi anche nell’agrigentino a Ravanusa contrada Stornello, ad Alessandria della Rocca, ad Aragona passo Ugliaro, a Calamonaci contrada Canalicchio, a Cianciana contrada Bissana, a Favara contrada Lucia, a Montevago contrada Saiaro, a Sambuca di Sicilia contrada Balatelli.

Fiamme anche nel nisseno a Caltanissetta contrada Sabucina, Mazzarino Poggio San Giovanni, Sutera contrada Zolfara, nel ragusano a Vittoria in viale del Tempio, nel siracusano a Lentini in contrada Cava Scalpello, e nell’ennese Aidone nella zona del cimitero. Incendi nel messinese a Castell’Umberto in contrada Bivio Colamarco, a Gioiosa Marea in contrada Fico, a Messina in contrada Cataratti e a Sinagra in contrada Contura.

La giornata di oggi è particolarmente calda. In alcune zone della Sicilia ieri la protezione civile ha lanciato l’allerta rossa soprattutto nella parte settentrionale dell’isola, dal Trapanese al Palermitano e al Messinese.

Allerta rossa anche nel Siracusano. Nelle altre province l’allerta è arancione. Da domani le temperature dovrebbero calare.