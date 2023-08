Palermo, raffica di controlli alla Vucciria: chiuso il pub «Balordi»

Sequestrato dalla polizia municipale di Palermo il pub «Balordi» della Vucciria. Era privo di autorizzazione. Il provvedimento è arrivato al termine di un blitz delle forze dell’ordine nel rione del centro storico spesso teatro di una movida sfrenata e senza regole. È proprio dalla Vucciria che si è mosso il gruppo di ragazzi accusato di avere stuprato una diciannovenne, dopo averla trascinata fino al Foro Italico.

Nei confronti del pub sono stati decise le seguenti sanzioni: 5.000 euro di multa per assenza di Scia per la somministrazione di alimenti e bevande; 3.000 euro per assenza di Scia sanitaria; 1.000 euro per mancanza dell’attestato di «alimentarista» da parte del titolare; chiusura coatta dell’esercizio con apposizione di sigilli per assenza di ogni titolo autorizzatorio e fiscale.

I controlli alla Vucciria sono stati adottati sulla base delle linee di intervento previste in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario svolto assieme a personale dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale e dei vigili del fuoco.

Controllate 181 persone, di cui 36 con precedenti di polizia. Controllati dieci veicoli. Una multa per violazione del codice della strada. Controllati in totale tre esercizi pubblici. Il presidio massiccio si è focalizzato anche sulla prevenzione e repressione di fenomeni di abusivismo commerciale. Ulteriori e costanti controlli proseguiranno nel corso dei prossimi giorni.

