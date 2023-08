Ultimo controesodo d'agosto, traffico da bollino rosso in Sicilia: ecco le strade a rischio

Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all’insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. In particolare, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.

Ci sarà traffico anche in Sicilia, con gli ultimi rientri a Palermo, Catania, Messina e non solo. Attenzione soprattutto all'A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'A19 Palermo-Catania, con particolare attenzione alla tangenziale Ovest di Catania e loro diramazioni e raccordi, ovvero A29dir Alcamo - Trapani” A29 Racc Diramazione per Punta Raisi, A18dir Diramazione di Catania, e poi all'A20 Palermo-Messina.

A proposito di Messina, lunghe code potrebbero esserci all'ingresso della città e a Boccetta per le attese per imbarcarsi sui traghetti, anche a Villa San Giovanni verso la Sicilia, anche se fino a questa mattina la situazione era sotto controllo. Bluferries tra l'altro ha potenziato le corse, con tutte e 5 navi a disposizione. Attenzione anche alla Siracusa-Gela, particolarmente trafficata nelle ultime settimane per via del grande flusso di turisti, e alla Caltanissetta-Agrigento..

Nel terzo fine settimana di agosto, sabato 19 e domenica 20, il personale Anas è intervenuto per 564 soccorsi meccanici e 113 incidenti. Nelle aree circostanti le strade di competenza si sono verificati 11 incendi, tutti al Sud, in particolare in Puglia nell’area salentina.

Tra le strade con maggiore flusso veicolare spicca la A2 “Autostrada del Mediterraneo” sulla quale sono transitati complessivamente, tra le giornate di sabato e domenica, quasi 228mila veicoli nella tratta “Pontecagnano-Battipaglia”, oltre 169mila tra “Battipaglia ed Eboli”, 98mila nell’ultima tratta campana, per poi passare a circa 68mila veicoli nel tratto appenninico fino all’innesto con la SS18 “Tirrena Inferiore” presso Falerna, dove il numero di veicoli registrati sale nuovamente a 95mila, giungendo gradatamente agli oltre 57mila presso Villa San Giovanni. In Sicilia sono stati invece oltre 104mila i veicoli sulla A29 presso Cinisi e 70mila sulla Catania-Siracusa ad Augusta.

Al momento, l’andamento medio del traffico nel mese di agosto, nel confronto con lo scorso anno, evidenzia un aumento del 2% (+2,7% nei feriali, -1,6% nei prefestivi e + 1,9% nei festivi), dato che sottolinea un maggiore spostamento quest’anno nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare, si registra un aumento del +4% nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 13 rispetto all’omologo fine settimana di Ferragosto 2022.

Sono 811 i cantieri sospesi nell’ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi).

Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi fino a tutta la giornata di domenica 27 agosto.

Domani, sabato 26 agosto dalle 8 alle 16, e domenica 27 agosto dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

La presenza su strada di Anas è di oltre 2200 risorse in turnazione costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.