Torna l'incubo incendi nel Palermitano: fiamme a Gibilrossa

Con le alte temperature tornano i roghi nel Palermitano. Un grosso incendio è divampato sulla montagna di Gibilrossa, le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno avvolto un'area molto vasta. Quando è stato lanciato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che stanno intervendo via terra. In azione anche gli uomini della forestale e la protezione civile. Le fiamme, come spiegano dal comando provinciale, sono sotto controllo, ma nella zona torna l'incubo: già nei giorni di caldo record in Sicilia tra il 24 e il 25 luglio si era verificata l'emergenza con vasti incendi anche a ridosso delle abitazioni. In quel caso, per precauzione, molti residenti avevano lasciato le loro case.