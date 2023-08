«Mi aiuti per la cauzione di un familiare in carcere»: truffe agli anziani a Caccamo, il sindaco lancia l'allarme

Sono stati denunciati ai carabinieri diversi tentativi di truffa ad anziani a Caccamo. Il sistema sempre lo stesso: chi si rivolge alle vittime finge di avere un familiare in carcere che ha bisogno di essere liberato dietro pagamento di una cauzione, chiedono pertanto denaro e gioielli.

Il sindaco Franco Fiore lancia l’allarme: «Abbiamo appreso della truffa in atto - dichiara - ad opera di un gruppo di malfattori. Chiedo a tutti i concittadini di non fidarsi di persone sconosciute, di non cedere a richieste di denaro o di oggetti preziosi, anzi di segnalare tempestivamente queste persone ai carabinieri».