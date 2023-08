Lo stupro a Palermo, protesta a Mondello per dire no alla violenza

Prosegue la protesta delle donne. Lo stupro da parte del branco nei confronti della diciannovenne al Foro Italico di Palermo ha colpito al cuore la città e ha scatenato la protesta anche delle donne dell’Udu che oggi pomeriggio si sono riunite nella piazza di Mondello in un sit-in di protesta per chiedere pene certe e severe. L’associazione, tra le più antiche in città, si riunisce ogni 24 del mese per protestare contro la guerra e dire basta alla violenza: «E anche oggi lo abbiamo fatto - dice Daniela Dioguardi, responsabile dell’associazione - c’è una stretta correlazione tra la violenza della guerra e la vicenda che si è verificata in città. Sono il prodotto della incultura patriarcale, sono espressione di violenza maschile: oggi siamo qui per esprimere vicinanza alla ragazza e per un appello a tutti gli uomini affinché rendano parola e netta posizione contro la violenza maschile».

Per Dioguardi, la vicenda è aggravata da «un contesto di degrado generale - sottolinea - in cui tutto è fatto per mostrarsi». L’associazione non chiede la castrazione chimica «e altre richieste assurde - spiegano - ma pene certe e severe». Il sit in èp partecipato e attira anche chi non ne era a conoscenza e si ritrova a passare di li: «C’è la convinzione - dice Mariella Pasinati - che si debba risolvere con la forza ciò che invece deve essere discusso, come nel caso dei conflitti internazionali e dall’altra parte la considerazione dell’altra come nulla, come ‘’cosa’’, che poi è quello che sta alla base del falso rapporto dei sessi che si legge nei casi di violenza e stupro».