Autovelox a Carini, 22 multe in due giorni

Ventidue multe per eccesso di velocità, per un totale di 4.715 euro. È il bilancio di due giornate di controlli fatti con il sistema «Autosc@n Speed», un misuratore elettronico mobile di ultima generazione, noleggiato dal Comune di Carini, nel Palermitano. I controlli ripresi ieri mattina hanno interessato la via Don Luigi Sturzo, nella zona Industriale, dove gli agenti della polizia municipale sono tornati anche questa mattina.

Gli automobilisti che hanno superato il limite di 50 chilometri orari sono stati sanzionati e per due di loro, che hanno superato di oltre 40 chilometri/orari il limite massimo, oltre alla sanzione amministrativa di 543 euro è scattata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Nei prossimi giorni la polizia municipale si sposterà su altre strade a rischio, dove si sono verificati incidenti gravi. «L’ obiettivo - dice il sindaco Giovì Monteleone - è rendere più sicure le nostre strade e salvaguardare i pedoni».