Palermo, scoperto un magazzino con 40 auto rubate

La polizia ha trovato un magazzino a Palermo con una quarantina di auto rubate. Dentro il capannone alla Marinella, in via Gian Gaspare Napolitano, sono state trovate delle Fiat 500, alcune Alfa Romeo e Lancia Y e svariati modelli di Punto e Panda già smontati e pronti per il mercato nero o forse per essere restituite con il cavallo di ritorno.

Le indagini sono state condotte dal commissariato San Lorenzo e dell’Ufficio prevenzione generale. Ieri la polizia a Capaci aveva trovato altre due auto rubate.