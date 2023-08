Palermo, nuovo corteo contro la violenza sulle donne

Domani è previsto un nuovo presidio in piazza a Mondello delle donne per ribadire il «no alla guerra e a tutte le forme di violenza patriarcale». «Dall’inizio dell’anno ci sono stati 75 femminicidi e centinaia di stupri, ancora una volta a Palermo una ragazza, a cui esprimiamo vicinanza e solidarietà, è stata vittima di una bestiale violenza di gruppo», scrivono le associazioni che organizzano la manifestazione tra cui l’Udi Palermo, le rose bianche, donne Cgil Palermo, Emily.

«Che cosa può spingere dei giovani maschi - è avvenuto ultimamente anche con figli di personaggi famosi - a ritenere naturale usare violenza contro una loro coetanea, a ritenerla una bravata, a divertirsi in questo modo? - aggiungono - Non c’è niente nel modo di essere, di comportarsi di una giovane donna che possa giustificare atti così brutali. Sono purtroppo anche loro il prodotto di una in/cultura patriarcale, eretta sull’idea della forza e del dominio che gli uomini hanno esercitato/esercitano da millenni innanzitutto sulle donne. Occorre attingere all’esperienza storica delle donne che hanno messo al centro l’attenzione e la cura della vita, la centralità dell’amore e delle relazioni: insegnamenti utili per governare e custodire il mondo».