Multati sei locali della movida di Palermo

Sono stati multati sei locali nella movida di Palermo. I pub occupavano con sedie e tavolini più spazio di quello loro consentito. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia municipale in via Maqueda, vicino ai Quattro Canti, dove sono state controllate otto attività tra pub e ristoranti. Due erano in regola. Sei hanno violato l’articolo 20 del codice per l’occupazione abusiva di una porzione di suolo stradale con arredi e attrezzature a servizio dell’attività. Sono state elevate sanzioni per 3 mila euro.