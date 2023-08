Lo stupro a Palermo, i sei del branco chiedono di essere trasferiti in un altro carcere

Hanno chiesto di essere allontanati dal carcere palermitano perché oggetto di minacce i sei giovani arrestati a Palermo con l’accusa di violenza di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni avvenuta la notte del 7 luglio scorso nel cantiere del collettore fognario a San Lorenzo. Lo fanno sapere i legali, secondo i quali sarebbe arrivata anche una richiesta ufficiale da parte della polizia penitenziaria del carcere Lorusso di Pagliarelli. Alcuni dei legali domani si recheranno in carcere per verificare quanto dichiarato dai loro assistiti.

Sta di fatto che la richiesta da parte degli agenti potrebbe essere stata presentata perché nel carcere palermitano non ci sono tante sezioni protette e gli arrestati sono sei e non si riesce sempre a garantire il divieto di incontro imposto dall’autorità giudiziaria. E’ probabile che per questo motivo alcuni degli arrestati saranno spostati in altre carceri in Sicilia.

Nella foto il corteo di solidarietà per la vittima dello strupro